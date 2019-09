Arrow, Willa Holland tornerà per l'ottava e ultima stagione

Quella che inizierà tra meno di un mese sarà l'ottava e ultima stagione di Arrow, ma prima di salutare per sempre la serie i fan potranno dare il bentornato a uno dei loro personaggi preferiti. Si tratta di Thea, interpretata da Willa Holland, che dopo aver lasciato alla sesta stagione ritornerà per il gran finale.

Secondo TV Line, inoltre, non sarà un semplice ritorno, ma il suo sarà un personaggio ricorrente nell'ultima stagione, che sarà composta da dieci episodi.

Non è ancora chiaro come Thea si inserirà nella trama di Arrow, che come sappiamo si collega anche al crossover di CW Crisi sulle Terre Infinite, ma il suo ritorno farà senz'altro piacere al pubblico.

Beth Schwartz, showrunner di Arrow, non potrebbe essere più felice di riavere Willa Holland nel team: "Siamo entusiasti del ritorno di Willa nella stagione finale" ha infatti dichiarato.

In precedenza, il co-sceneggiatore Marc Guggenheim aveva parlato dei motivi che avevano spinto l'attrice a lasciare la serie. "Alla fine della quarta stagione, Willa era venuta da noi e in pratica aveva detto che le sarebbe piaciuto avere più tempo per se stessa e ridurre il suo ruolo nello show. E noi l'abbiamo fatto, abbiamo ridotto il suo impegno nella stagione 5 e abbiamo continuato così nella stagione 6, con cui terminava il suo contratto."

Successivamente, c'è stato un riavvicinamento, che ha portato al ritorno di Willa Holland. "Adoriamo Willa, adoriamo lavorare con lei, adoriamo il personaggio di Thea, in particolare abbiamo sempre amato la relazione di Thea con Oliver. Quindi per noi è sempre stata una parte incredibilmente importante dello spettacolo."

In attesa dell'ottava stagione di Arrow, il cast continua a stuzzicare il pubblico, mentre Katie Cassidy Rodgers ha scritto un commovente post su Twitter.