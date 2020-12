Arrowerse, l'interprete di Bronze Tiger: 'Mi piacerebbe tornare'

Uno dei più grandi nemici ricorrenti in Arrow è stato Bronze Tiger, interpretato dall'attore e artista delle arti marziali Michael Jai White, un criminale artigliato che ha minacciato Star City sin dalla prima stagione.

White ha ripreso il suo ruolo di Bronze Tiger diverse volte nella storia della serie dell'Arrowverse, con l'attore che si è divertito particolarmente a prendere parte all'evasione di Oliver Queen che è stato imprigionato dopo che le sue attività da vigilante sono state scoperte. Per White, quel particolare arco narrativo è stato il più importante nel corso dello show.

"Sono contento che abbiamo avuto la possibilità di fare quell'episodio di evasione dalla prigione. Per me, sembrava un film a tutti gli effetti e dal mio punto di vista ha innalzato di molto il livello della serie", ha detto White a CBR . "Sono contento di aver avuto la possibilità di farlo prima che scoppiasse la pandemia e che le persone abbiano avuto la positività di vedere tutto questo".

White interpreterà una versione diversa di Bronze Tiger nel prossimo film animato DC Batman: Soul of the Dragon, in cui questo antieroe delle arti marziali che fa squadra con il Cavaliere Oscuro. White ha ritiene che Arrow abbia subito una brusca frenata e che se le cose fossero andare diversamente forse non sarebbe finita.

"Mi piacerebbe tornare...forse se le cose avessero avuto una piega diversa e ci fossero stati più episodi del genere... Non voglio parlare troppo per Stephen Amell ma mi ha detto 'se avessimo più episodi del genere, sarei ancora in questo show'".

Intanto molti si domandano cosa accadrà ora ai cross-over dell'Arrowerse. Ci sarà ancora spazio per loro? In attesa di scoprirlo date uno sguardo alla nostra recensione di Crisis on Infinte Earths.