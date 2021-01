Arrowverse: i 5 personaggi più forti in assoluto dell'universo CW

L'universo dell'Arrowverse è così ampio e ci sono così tanti personaggi che è complicato stilare una lista dei più forti, ma noi ci proviamo lo stesso indicandovene, precisamente, cinque.

La forza, infatti, è una caratteristica difficile da misurare, specialmente per le persone superpotenti che popolano questo multiverso DC. In questo caso misureremo la forza in base a una serie di fattori diversi: forza fisica, resistenza e livello di potenza. Ecco, quindi, i cinque personaggi più potenti dell'intero Arrowverse:

Black Lightning: non ci saremmo mai aspettati di vedere Black Lightning unirsi all'Arrowverse, ma ora è saldamente parte di questo multiverso grazie all'imminente crossover Crisis on Infinite Earths che servirà come prossimo grande evento DC della CW. Il personaggio ha molta forza proveniente dalle sue abilità metaumane. Black Lightning può usare la sua manipolazione dell'energia e i poteri dell'elettricità per combattere molti diversi supercriminali e la superforza è sempre utile nel corpo a corpo. The Flash: l'uomo più veloce in vita è, ovviamente, una delle persone più forti dell'Arrowverse. Da quando ha acquisito i suoi poteri per la prima volta, Barry Allen ha sviluppato una forte natura di leader gestendo un fantastico team di esperti. La sua mente scientifica aiuta sicuramente ad aumentare la sua forza. Tuttavia, affinando le sue capacità, Barry è riuscito a usare i suoi poteri in una varietà di modi differenti. Capace di correre sull'acqua, attraversare interi edifici in poco tempo, viaggiare nel tempo, attraversare oggetti e sparare esplosioni elettrice, The Flash è un uomo difficile da battere. Martian Manhunter: è stato un personaggio molto importante nell'Arrowverse da quando è stato inserito. J'onn è stato il leader del D.E.O. ed è stato un membro chiave del Team di Supergirl durante alcuni dei suoi momenti più difficili. Il marziano è molto abile nel combattimento e fisicamente forte. È un buon tattico, può cambiare forma, volare, cambiare la sua densità e ha una serie di abilità psichiche molto potenti. Se J'onn permettesse a se stesso di combattere al massimo delle sue potenzialità, sarebbe quasi inarrestabile. Superman: l'uomo d'acciaio è sia fisicamente forte che una delle persone più potenti dell'Arrowverse. Sono presenti diversi Superman nell'universo cinematografico e seriale DC, ma tutti ugualmente potenti. Con il soffio gelido, occhi laser e la capacità di volare e muoversi a velocità super, non c'è davvero molto che il kryptoniano non possa fare. Sarebbe in cima a questa lista, ma in realtà c'è un altro alieno del pianeta Krypton che ha dimostrato di essere ancora più forte. Supergirl: Kara è di gran lunga il personaggio principale più potente dell'Arrowverse. La sua forza viene dal sole, proprio come suo cugino Clark, tuttavia, è anche più forte dell'uomo d'acciaio tanto da aver battuto Superman in passato. Kara ha le stesse abilità di suo cugino, ma il modo in cui riesce a metterle in pratica la rendono davvero potentissima.

Nel frattempo la produzione di Superman & Lois sta procedendo con nuove foto dal set mentre un nuovo teaser di Batwoman è stato rilasciato con Javicia Leslie che prenderà il posto di Ruby Rose.