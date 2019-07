Arrowverse: Alex Ross disegna il Superman di Brandon Routh in versione Kingdom Come

Non manca poi molto (il tempo è relativo) all'arrivo di Crisi sulle Terre Infinite, il più ambizioso e il più atteso dei crossover dell'Arrowverse. Il che significa che non manca poi molto nemmeno al ritorno di Brandon Routh nei panni di Superman, anzi, di UN Superman. E Alex Ross, disegnatore di Kingdom Come, ha deciso di darcene una preview.

È ormai noto a tutti i fan dell'Arrowverse che Brandon Routh, intrprete di Ray Palmer/The Atom negli show The CW ed ex interprete di Clark Kent/Kal-El/Superman in Superman Returns di Bryan Singer, tornerà nuovamente a vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio nel prossimo crossover, Crisi sulle Terre Infinite.

La versione scelta per Routh, però, sarà quella tratta dalla run cartacea illustrata da Alex Ross, Kingdom Come, e parte della linea editoriale Elseworlds (che è poi anche il titolo del precedente crossover telefilmico, andato in onda sul network americano solo qualche mese fa).

Ed è proprio Alex Ross a volerci fornire, tramite un disegno in bianco e nero condiviso su Instagram (che trovate anche in calce all'articolo), un primo sguardo all'aspetto che potrebbe avere Routh nel futuro di KC.

"@brandonjrouth @cw_legendsoftomorrow #legendsoftomorrow #kingdomcome #superman #cw @thecw #arrowverse #art #whatif @comicbookpros"

Avrebbe aggiunto come caption l'autore.

I cinque episodi che compongono Crisi sulle Terre Infinite andranno in onda tra dicembre e gennaio su The CW, e quella di Routh è solo una delle tante sorprese che l'Arrowverse ci ha riservato per l'occasione.