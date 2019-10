Arrowverse tra alti e bassi: calano gli ascolti di Supergirl, stabile Batwoman

Altra settimana, altro giro di ratings nell'Arrowverse. E mentre Batwoman mantiene dei buoni ascolti, Supergirl fa registrare il minimo storico per la serie.

Le Super Domeniche di casa The CW non sempre fanno registrare dei super ascolti...

Nella terza settimana dal debutto di Batwoman e dal ritorno di Supergirl, i ratings delle due serie cominciano a divergere notevolmente.

Se la combattente mascherata di Gotham si è mantenuta più o meno sui livelli della season premiere, e con il terzo episodio della prima stagione, Down Down Down, ha fatto registrare uno 0.3 di rating, con 1,23 milioni di spettatori. Rispetto alla prima comparsata da solista di Kate Kane, facendo un paragone proporzionato al numero di spettatori del primo episodio, vediamo come il pubblico sia rimasto abbastanza fedele allo show.

Diverso il discorso per la quinta stagione di Supergirl (di cui qui vi raccontiamo le nostre prime impressioni), che per la seconda settimana consecutiva ha toccato il fondo in materia di ascolti, visto che con il suo terzo episodio, Blurred Lines, ha portato a casa solo 900.000 mila spettatori, per una media di 0.2 di rating, segnando il risultato più basso per lo show finora.

Chissà se l'arrivo del crossover, Crisi sulle Terre Infinite, non possa aiutare Batwoman ad andare ancora più in alto, e riportare Supergirl ai fasti di un tempo.