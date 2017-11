Arrowverse: ammiriamo i criminali di Terra-X nelle nuove foto tratte da Arrow!

ha rilasciato le immagini promozionali dell’ottavo episodio di, ossia la seconda parte dell’attesissimo crossover intitolato "”, in cui Oliver Queen (Stephen Amell) e gli altri protagonisti dell’saranno alle prese coi terrificanti doppelganger provenienti da

Attenzione possibile Spoiler

Visionabili in calce all’articolo, le nuove foto ci mostrano due dei pericolosi villain che interromperanno le notte fra Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Candice Patton): la perfida Overgirl (interpretata da Melissa Benoist, già Supergirl) ed il terrificante doppelganger malvagio di Green Arrow!



Le immagini non solo confermano che Oliver Queen, dopo una breve pausa forzata, indosserà nuovamente il proprio cappuccio verde, ma rivelano che parteciperanno al crossover anche i “sottoposti” Curtis Holt/ Mr. Terrific (Ecco Kellum) e Rene Ramirez/Wild Dog (Rick Gonzalez).



Il Team Arrow potrà inoltre contare sul prezioso supporto del supereroe The Ray, un componente dei cosiddetti Freedom Fighters, che presto godrà di una propria serie d’animazione ambientata su un'agghiacciante Terra governata dai nazisti.



Infine, secondo quanto riportato dal portale d’informazione ComicBook, Stephen Amell e David Ramsey sarebbero comparsi nel weekend presso la “Heroes & Villains Fanfest” di Atlanta. Proprio durante l’evento, e tra una sessione e l’altra del gioco "Due Verità e Una Bugia”, i due attori avrebbero lasciato intendere la presenza (all’interno del crossover) di una scena romantica fra Oliver e Kara: un breve momento in cui potrebbe scappare persino un bacio fra i due eroi DC Comics!



È mai possibile che l'arciere tradisca in questo modo la compagna Felicity Smoak, proprio ora che si sono recentemente riavvicinati? Non è escluso, infatti, che a scambiarsi il suddetto bacio possano essere invece le loro controparti malvagie di Terra-X... o comunque una di esse.