Arrowverse: ammiriamo il primo promo del crossover Crisis On Earth-X

La rete statunitense, ormai storica dimora degli eroi, ha rilasciato un breve promo per '’, il nuovo crossover che tra qualche settimana coinvolgerà tutte le serie facenti parte dell’ Arrowverse

Attenzione possibile Spoiler

L’evento, come comunicato più volte su queste pagine, sarà trasmesso in America in due serate, il 27 ed il 28 ottobre 2017, e vedrà Supergirl, Flash, Arrow ed il supergruppo protagonista di Legends of Tomorrow contro le proprie controparti malvagie provenienti dalla terribile Terra-X, un mondo in cui i nazisti vinsero la Seconda Guerra Mondiale.



Dopo l’ottimo crossover dello scorso anno, la nuova avventura degli eroi DC Comics/The CW porterà l’azione a nuovi livelli, e le star del network ne sono più che mai entusiaste. In una precedente intervista, lo stesso Amell aveva dichiarato: “Quando abbiamo fatto il primo crossover, nella terza stagione di Arrow e nella prima di The Flash, era una cosa tipo “C’è un episodio di Flash in cui compaio anch’io, e poi un episodio di Arrow in cui compare lui”. Ed anche lo scorso anno, era come se Flash fosse comparso in Supergirl, e così via. […] Ma quest’anno sarà come guardare un film della durata di quattro ore.”



Sono ancora molte le cose che non sappiamo sul crossover, inclusa l’identità di molti antagonisti che vi prenderanno parte, ma per il momento è confermata la presenza di Prometheus, Overgirl, Dark Archer, Reverse-Flash e persino una nuova versione di Captain Cold. Durante l’evento esordirà poi Russell Tovey nei panni di The Ray, personaggio che presto avrà anche una propria serie d’animazione.