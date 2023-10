Arrowverse, arrestato il produttore di Arrow e Supergirl Andrew Kreisberg

Andrew Kresiberg, produttore di molte serie TV ambientate nell'Arrowverse, è stato arrestato con l'accusa di molestie sessuali. Si tratta dell'ennesimo reato di cattiva condotta sessuale contestato al produttore: già nel 2017, infatti, Kresiberg fu accusato di molestie e sospeso da Warner Bros TV.

Il produttore di Arrow, Supergirl e The Flash ha rigettato le accuse ma a distanza di anni, Kresiberg è finito ancora una volta nel mirino. L'uomo avrebbe avuto un comportamento inappropriato durante i festeggiamenti di un bar mitzvah nel 2022. Una donna, come si legge nei documenti rilasciati a Vanity Fair "sostiene che Kreisberg si è avvicinato a lei mentre lei stava mangiando e le ha fatto scivolare le braccia intorno alla vita, l'ha afferrata saldamente e ha 'spinto il pene eretto nelle mie natiche due volte' Quando ha capito cosa stava succedendo' ha detto, "ho urlato: 'Che c*** stai facendo? Allontanami da me,' e sono andata in bagno".

La difesa di Kreisberg insiste sull'innocenza dell'uomo in quanto "individuo neurodivergente socialmente imbarazzante". Il produttore, a ogni modo, è stato rilasciato su cauzione e nel corso del processo è stato proposto un ACD, ossia un accordo per riprogrammare il caso per un periodo di tempo con l'intenzione di archiviare le accuse, ma solo nel nel caso in cui Kreisberg rispetti le condizioni imposte dal tribunale, compresa la terapia psichiatrica.

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti: nell'attesa di scoprire quale sarà il destino di Kresiberg potete dare un'occhiata all'ultima serie DC targata The CW.