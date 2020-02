Nell'Arrowverse arrivano i dinosauri? La conferma nel nuovo episodio di The Flash

No, non si tratta di un crossover con Jurassic Park, potete stare tranquilli. La questione riguarda più che altro un indizio riferito alla nota Dinosaur Island già apparsa nei fumetti e diventata ora canonica anche nell'Arrowverse televisivo.

Se ve lo siete persi vi consigliamo il riassunto rap di Crisi Sulle Terre Infinite: è proprio in seguito al crossover che avviene la scoperta dell'isola. Più o meno tutti gli universi narrativi (Black Lightning, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow) sono tornati a fare i conti con le conseguenze di Crisi e nella nuova puntata di The Flash, intitolata Marathon, è possibile cogliere un cambiamento particolare.

Cisco Ramon di The Flash ha preso una decisione importante: quella di catalogare i cambiamenti temporali avvenuti e annotare le trasformazioni geografiche. In una mappa mostrata è possibile vedere l'annotazione che si riferisce a Dinosaur Island. L'isola si trova nel Mare Cinese Meridionale, non lontano da Lian Yu, posto in cui è iniziato tutto l'Arrowverse, e da Kooey Kooey Kooey. Il nome non è casuale: nei fumetti l'isola è un'anomalia temporale e ospita un gran numero di dinosauri, salvaguardandoli dall'estinzione. Molti personaggi hanno vissuto avventure ambientate sull'isola, come Blackhawks e la Suicide Squad. Anche Superman ha visitato il luogo insieme al figlio Jonathan Kent, in un fumetto intitolato Escape From Dinosaur Island.

Difficile dire come sarà rappresentata nell'universo televisivo di CW, ma potrebbe costituire una location interessante, soprattutto per la minaccia rappresentata dalle temibili creature preistoriche. Un'altra nuova ambientazione è apparsa in Supergirl e ne ha parlato David Harewood.