Arrowverse: l'attrice Kate McNamara pronta a tornare nei panni di Mia Queen?

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, l'attrice Kate McNamara ha parlato del suo futuro all'interno delle serie Arroverse della The CW, e di un suo possibile ritorno nei panni di Mia Queen, specialmente dopo che lo spin-off di Arrow, Green Arrow and the Canaries, è stato accantonato dall'emittente in maniera definitiva.

Ricorderete che l'ultima stagione di Arrow aveva presentato il team che avrebbe poi dovuto svolgere un ruolo principale nello spin-off Green Arrow and the Canaries e che avrebbe visto protagoniste Kate McNamara come Mia Queen accanto a Katie Cassidy nei panni di Laurel Lance / Black Siren e a Juliana Harkavy in quelli di Dinah Drake/Black Canary. La serie spin-off sarebbe stata ambientata nel 2040 con Mia a portare avanti l'eredità di Green Arrow. La serie però venne accantonata da The CW senza arrivare mai a un ordine per una prima stagione.

Interrogata sul suo futuro da Collider, McNamara ha dichiarato che accetterebbe all'istante l'opportunità di tornare a interpretare Arrow in futuro nell'Arrowverse se le venisse chiesto di riprendere il ruolo di Mia Queen.

"L'Arrowverse è quello che è al momento e io non ho idea di quali siano i piani futuri, ma afferrerei subito l'occasione di interpretare ancora il personaggio. Ci sono così tante persone meravigliose alla Warner Bros e alla The CW e in tutto il mondo creato da Berlanti. Adoro lavorare lì e se mai loro mi rivolessero sarei felice di lanciare ancora altre frecce".

Per maggiori approfondimenti, scoprite chi è il personaggio più forte dell'Arrowverse in assoluto; intanto, Tom Welling e Michael Rosenbaum hanno dei piani in mente per proseguire Smallville insieme.