Arrowverse, Black Lightning potrebbe unirsi a 'Crisi sulle Terre Infinite'!

Fan dell’Arrowverse, unitevi! L’universo espanso dei telefilm nati dalla DC Comics sta per accogliere finalmente un eroe tanto atteso: Jefferson Pierce, conosciuto anche come Black Lightning, sarebbe davvero pronto per sbarcare nel prossimo evento catodico “Crisis On Infinite Earths” come già accaduto a Batwoman in “Elsewords”.

Nell’Aprile del 1977 la DC Comics pubblica il primo albo dedicato a Black Lightning, un eroe mascherato dotato di abilità atletiche incredibili. Passeranno esattamente quarantuno anni prima che il distaccamento televisivo della Warner Bros. decida di commissionare una serie dedicata a Fulmine Nero, così nel 2008 l’alter ego di Jefferson Pierce esordisce nel canale The CW con una serie tutta sua.

Almeno fino ad ora, le avventure ambientate a Freeland si sono contraddistinte per una ambientazione parallela rispetto agli eventi narrati nelle altre produzioni seriali e soprattutto nell'Arrowverse, l'universo condiviso della DC Comics, ma le cose potrebbero cambiare con l’arrivo di “Crisi sulle Terre Infinite”.

Non è la prima volta che le serie televisive made in DC si incrociano sul piccolo schermo: basti pensare a “Elseworlds”, l’evento che tra l’altro ha introdotto nel canone narrativo Batwoman, Lois Lane e la città di Gotham City. Diversamente dal Marvel Cinematic Universe, la DC Comics ha deciso che serie e pellicole cinematografiche si muoveranno lungo binari paralleli, dando così la giusta libertà creativa agli autori per mettere in scena ogni scenario possibile.

Con queste premesse, gli appassionati dell’Arrowverse avevano già chiesto a gran voce l’ingresso di Black Lightning e a quanto dichiarato dall’attore Cress Williams non dovranno aspettare ancora per molto, dato che il nuovo crossover è previsto proprio per il 2019.

Nel frattempo, la serie dedicata a Fulmine Nero uscirà con la sua terza stagione su The CW il 21 Ottobre 2019, e in occasione del San Diego Comic-Con l’attore protagonista ha dichiarato che vedrebbe proprio bene l’arrivo di Supergirl a Freeland – anche se la supereroina deve già vedersela con Batwoman.

Intanto, per ingannare l’attesa del crossover potrebbe essere utile un riassunto degli eventi già accaduti: manca davvero poco al nuovo, entusiasmante capitolo dell’Arrowverse!