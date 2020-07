Arrowverse: Brainiac sarebbe perfetto come villain principale secondo una teoria

Tra le novità in arrivo per i supereroi DC ci saranno sicuramente dei piani per dei futuri crossover Arrowverse dopo Crisi Sulle Terre Infinite, e c'è già chi vedrebbe in Brainiac un nemico perfetto.

Noto per essere uno dei nemici principali di Superman, il buon vecchio Brainiac avrebbe infatti tutte le carte in regola per mettere nuovamente in crisi la stabilità raggiunta con tanta fatica dai vari eroi, riaprendo nuovi squarci nella realtà. Screen Rant sottolinea come in realtà il personaggio sia già stato introdotto all'interno dell'Arrowverse, anche se in maniera indiretta.

Nella serie di Supergirl abbiamo visto apparire Brainiac 5, personaggio proveniente da un futuro lontano in cui il mondo è stato piagato da un'epidemia mortale, diffusa da un suo misterioso parente. Nei fumetti si tratta proprio del potente nemico di Superman, ma nella serie Vril Dox non è ancora entrato in scena, anche se tutto fa pensare che gli autori abbiano lasciato la porta aperta proprio per una simile eventualità.

A ripresentarlo al pubblico potrebbe pensarci Superman and Lois, una mossa logica vista la presenza dell'Uomo d'Acciaio. In effetti Brainiac era già comparso nella sfortunata serie Krypton: nonostante sia stata cancellata dopo due stagioni, l'antagonista sembrava funzionare piuttosto bene, e ora che è passato diverso tempo The CW potrebbe avere campo libero per proporne un nuovo adattamento.

Cosa ne pensate? Sarebbe la scelta più logica per il futuro crossover dell'Arrowverse? O qualcun'altro potrebbe svolgere un lavoro migliore come nemico principale? Ditecelo nei commenti!