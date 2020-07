Arrowverse, Brandon Routh parla dell'importanza della maschera ma non quella da supereroe

Il COVID-19 ha avuto un notevole impatto sulla nostra vita e molte delle nostre più comuni abitudini sono state totalmente modificate. Un oggetto ormai indispensabile per tutti è la mascherina, e molte star attraverso i social invitano i propri follower ad utilizzarla. É ciò che sta facendo anche Brandon Routh, star dell'Arrowerse.

L'attore noto soprattutto per le sue interpretazioni in Superman Returns, Arrow e Legends of Tomorrow ha condiviso su Twitter una sua foto mentre indossava una mascherina dedicata proprio al famoso eroe originario di Krypton. La didascalia dell'immagine invitava appunto tutti gli utenti a replicare il suo gesto e ad indossare dunque un dispositivo di protezione.

"Non gioco sempre a fare il supereroe, ma quando lo faccio ... mi preoccupo per quelli intorno a me e soprattutto mi preoccupo di non diffondere un virus mortale altamente contagioso ai miei cari e agli estranei contro la mia volontà, io indosso la mascherina. Proteggi i tuoi concittadini ed onora l'AmericanWay" ha scritto Routh.

Questo tweet è stato sicuramente scritto in risposta alla star di Lois & Clark. Dean Cain aveva detto infatti che oggi non è il caso di parlare di American Way, sostenendo che per lui era veramente terribile dover indossare una mascherina in pubblico.

