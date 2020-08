Arrowverse, Caity Lotz in costume sotto la pioggia: i fan impazziscono

Caity Lotz è una donna dai molti talenti: oltre ad interpretare Sara Lance/White Canary nell'Arrowverse e in Legends of Tomorrow, è nota anche per essere la regista di Twin Turbo , per le sue doti acrobatiche e ora anche per i suoi... balletti sotto la pioggia.

L'attrice non ha mai smesso di cercare il contatto con i fan attraverso i social network, e nei suoi molti contributi la vediamo mentre si diverte nel tempo libero, mentre si gode le sue vacanze al mare o mentre si allena in palestra. Ultimamente ha deciso di operare un radicale cambio di look e si è tinta i capelli di rosa.

Un tocco eccentrico che ritorna anche nel video in cui si mostra all'interno di una piscina, mentre danza. Nulla di strano, se in quel momento non fosse in corso un diluvio universale, ma a quanto pare niente riesce a fermare la determinazione e il buon umore di Lotz.

Il suo entusiasmo sembra contagioso e i suoi followers non mancano mai di farle sentire il loro supporto, rispondendo ai molti post con emoji e apprezzamenti vari. Una vera e propria icona, ma a dire il vero non è la prima volta che si fa notare per la sua bravura nel ballo: è infatti una professionista ed in passato ha fatto parte dei video di Lady Gaga e di Selena Gomez!

