ArrowVerse al capolinea: Stephen Amell vuole un cameo per dire addio a ciò che iniziò

Fra critiche e successi mancati, volente o nolente l'ArrowVerse ha accompagnato le nostre vite per un decennio. Stephen Amell di Green Arrow lo aprì, The Flash sta per chiuderlo (assieme a pochi altri show minori rimasti). E ora lo storico attore vuole un cameo nella Stagione 9, per dire addio a ciò che ha creato.

L’era DC sugli schermi di The CW è arrivata al tramonto. Complici stavolta non tanto i tagli di Warner Bros. Discovery voluti dal CEO David Zaslav sui contenuti. Ma un vero e proprio alleggerimento di zavorra che ha lanciato fuoribordo un'intera sussidiaria. Lo storico canale fondato infatti da CBS (attualmente Paramount) e Warner (attualmente WBD) – da cui l’acronimo con le due iniziali – è stato ceduto per il pacchetto maggioritario (75%) al Nexstar Group. Questo significa che Paramount e WBD mantengono un 12,5% di azioni a testa, ma che Nexstar ha un controllo pressoché autonomo dell’emittente e dei suoi contenuti.

L’intenzione ormai chiara è quella di abbandonare il vecchio corso di contenuti e soprattutto di chiudere l’ArrowVerse per sempre, portando a conclusione gli show principali e staccando la spina a quelli minori: si veda la cancellazione di Stargirl. La nona stagione di The Flash, che ha accompagnato questo universo per gran parte della sua durata, prendendo direttamente il testimone da Green Arrow, sembra essere il canto del cigno definitivo. E Stephen Amell, assente da anni, vorrebbe poter salutare anche lui questo universo cui diede il là, con un ultimo grande cameo come Oliver Queen a fianco di Barry Allen.

L’attore ha infatti commentato a Bleeding Cool: “La gente mi chiede se tornerò per l'ultima stagione di The Flash. Immagino che basterà aspettare e guardare di persona. Non mi è stato chiesto, ma sarebbe molto bello, sarebbe divertente”. Attualmente la strada per quanto riguarda i contenuti DC per piccolo schermo sembra essere un nuovo gigantesco accordo fra Warner e Amazon, che dovrebbe dare un respiro globale e maggiormente curato a un universo di questo tipo.