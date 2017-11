Arrowverse: carrellata di nuove foto promo del grande Crossover!

L' Arrowverse sta per arrivare all'ottava settimana di programmazione per questo inizio stagione e vedremo tutte le serie correlate presentarci il superdi quattro ore intitolato "Crisis on Earth X". Adesso sono arrivate alcune foto promozionali che mostrano eroi e villain.

Attenzione agli spoiler!



Tra soli 10 giorni arriverà l'annuale crossover dell'Arrowverse che riunirà tutti i nostri eroi preferiti di Arrow, The Flash, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow in un'avventura condivisa dal titolo "Crisis on Earth X". I "nostri" dovranno perciò vedersela con le loro controparti malvagie di Terra X e, allo stesso tempo, si terrà anche il matrimonio di Barry con Iris. Insomma, ne vedremo delle belle, compresi una Supergirl e un Arrow Nazisti!

Le foto che vedete arrivano grazie a TvLine e ci danno un primo assaggio di ciò che vedremo nel crossover. Date un'occhiata alle istantanee e diteci cosa ne pensate nei commenti!

Lo speciale CW dell'Arrowverse, ‘Crisis On Earth-X’ Arrowverse inizierà il 27 novembre con Supergirl, proseguirà con Arrow, poi con Flash e terminerà con la puntata di Legends of Tomorrow.