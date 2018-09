Arrowverse: Cassandra Jean, moglie di Stephen Amell, sarà Nora Fries nel nuovo crossover!

A quanto pare Batwoman e Lois Lane non saranno gli unici debutti nel nuovo crossover dell'Arrowverse. Il portale TV Line ha infatti annunciato che Cassandra Jean, moglie di Stephen Amell è stata ingaggiata per vestire i panni di Nora Fries, personaggio che i fan della DC conoscono molto bene.

Ovviamente si tratta della compianta moglie di Victor Fries, meglio noto con l'alter ego di Mr. Freeze. Il suo debutto sul piccolo schermo risale alla celebre serie animata di Batman in un episodio acclamato all'unanimità, intitolato Heart of Ice. Sul grande schermo è stata invece interpretata da Kristen Hager nel controverso film del 1997 Batman & Robin.

Al momento non sono stati rivelati dettagli precisi sulla versione del personaggio che apparirà nel crossover, ma Warner Bros. ha confermato che Mr. Freeze non farà alcuna comparsa. Il villain ha di recente dato del filo da torcere a Jim Gordon in Gotham, dove è stato interpretato da Nathan Darrow.

Il grande evento debutterà il 9 dicembre e coinvolgerà le nuove stagioni di The Flash, Arrow e Supergirl, accantonando inspiegabilmente Legends of Tomorrow. Stando alle dichiarazioni passate di Stephen Amell, la storia del nuovo crossover sarà fantastica e renderà felici i fan dei fumetti. Confermato anche il ritorno di Tyler Hoechlin nei panni di Superman!