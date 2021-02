Arrowverse: chi è in assoluto il personaggio più forte dell'universo CW?

L’Arrowverse è probabilmente una delle migliori rappresentazioni di supereroi che abbiamo visto in televisione. Il progetto Netflix/Marvel non ha avuto grande successo e tutte le serie sono state cancellate, mentre l’Arrowverse è sempre più in crescita. Proviamo a scoprire chi è il personaggio più forte dell’intero multiverso.

Barry Allen è ovviamente una delle persone più forti e l’uomo più veloce del mondo, The Flash avrà anche un nuovo potere nella settima stagione dello show e ha dimostrato più e più volte che troverà sempre un modo per superare le probabilità senza perdere il suo codice morale. Può viaggiare nel tempo, fermare il tempo, attraversare gli oggetti e persino viaggiare dentro e fuori dalla forza della velocità, ma non è lui il più forte.



Martian Manhunter è molto abile nel combattimento e fisicamente forte tuttavia non conquista il gradino più alto. Si potrebbe pensare che in cima a questa lista ci sia l'uomo d’acciaio, una delle persone più potenti dell'Arrowverse, ma non è così.

Per anni Superman è stato l'eroe più potente della DC Comics, nell'Arrowverse Supergirl regna sovrana. Mentre Superman metteva su famiglia Kara Zor-El ha assunto il ruolo di protettrice della Terra e ha dimostrato più volte di essere non solo potente come lui, ma più potente.



Il suo codice morale, il suo atteggiamento di non mollare mai davanti alle avversità e le potenti abilità kryptoniane le danno la capacità di gestire qualsiasi minaccia. La sua posizione di potente eroe femminile e la sua lotta contro le ingiustizie la rendono una vera ispirazione e il personaggio più potente dell'Arrowverse.



Intanto le star di Superman & Lois vorrebbero un crossover con Batman ma The CW ha cancellato l'evento.