Arrowverse: cosa ci aspetta in futuro? Tutte le novità, da Batwoman a Painkiller

L'Arrowverse ne ha fatta di strada, tra serie stand alone ed epici crossover. Dopo l'abbandono di Marc Guggenheim e qualche cambio di rotta è arrivato il momento di fare il punto della situazione su ciò che ci aspetta nel 2021.

Batwoman 2 : la serie con protagonista Ruby Rose è andata incontro ad un importante restyling. Non sarà più lei a vestire i panni dell'eroina di Gotham, il mantello andrà infatti a Javicia Leslie , che interpreterà un nuovo personaggio di nome Ryan Wilder. Ci sarà un approccio del tutto diverso e la nuova stagione avrà anche un certo impatto sul crossover previsto con Superman & Lois.

Superman & Lois : la coppia più famosa di Metropolis si è finalmente guadagnata uno show stand alone. La trama girerà intorno alla famiglia di Clark e Lois, tra impegni genitoriali e imprese da supereroi (che sono un po' la stessa cosa).

Supergirl 6 : Melissa Benoist ha annunciato ufficialmente che la sesta sarà l'ultima stagione e che la serie si concluderà dunque nel 2021 con 20 episodi. Di sicuro gli autori si sono impegnati per garantire a Kara la miglior conclusione possibile e dopo Arrow dovremo salutare un altro iconico personaggio.

Painkiller : il personaggio interpretato da Jordan Callowan, originariamente il fidanzato di Jennifer Pierce (figlia di Black Lightning), potrebbe garantirsi uno spin-off tutto suo. The CW avrebbe infatti chiesto ai produttori di Black Lightning di mettere in cantiere un episodio speciale che potrebbe aprire la porta a Painkiller, probabilmente da mandare in onda come parte della quarta stagione della serie principale.

Black Lightning : anche il celebre supereroe è giunto al traguardo, con l'ultima stagione prevista per la primavera del 2021. È comunque probabile che alcuni membri della famiglia al centro della trama proseguano le loro avventure nello spin-off.

Green Arrow and The Canaries : purtroppo con l'arrivo della pandemia si sono perse le tracce dell'interessante spin-off di Arrow, anche se le attrici già apparse nella serie si sono sempre dette fiduciose. Non resta che sperare in un annuncio futuro, anche se ormai pare improbabile che Warner abbia incluso il progetto tra le produzioni del 2021.

Wonder Girl: chiudiamo la lista con la nuova serie di Greg Berlanti, in arrivo a gennaio 2021. Non si tratterà della versione già vista in Titans, dato che la trama sarà incentrata sul personaggio di Yara Flor, figlia di una guerriera amazzone e di un dio del fiume brasiliano. Sarà parte integrante di un nuovo DC Universe che punterà su versioni alternative dei classici Batman, Superman, Wonder Woman ecc...

A queste dovremo aggiungere le produzioni già consolidate, come The Flash e Legends of Tomorrow: sembra proprio che l'anno prossimo i fan DC non avranno di che lamentarsi.