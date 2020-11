Arrowverse: cosa ne sarà ora dei vari crossover? Proviamo a fare chiarezza

Questo non è un momento particolarmente felice per le produzioni televisive e in particolare per l'Arrowverse che per via della pandemia che ancora impazza, forse dovrà rinunciare all'annuale crossover tra le varie serie CW.

Ci troviamo in un momento veramente molto particolare dell'Arrowverse, con una nuova serie che sta per essere lanciata, ovvero Superman e Lois e, altre due che si stanno avviando verso la definitiva conclusione e cioè Supergirl e Black Lightning. Nella prossima stagione The CW potrebbe poi lanciare Painkiller, uno spinoff di Black Lightning, o Wonder Girl, che segnerà il primo riconoscimento ufficiale della mitologia di Wonder Woman all'interno dell'Arrowverse.

Proprio Wonder Girl potrebbe essere al centro anche del prossimo episodio cross-over e in molti pensano infatti che la supereroina possa in qualche modo recarsi a Metropolis o Gotham per introdurre il suo personaggio accanto a quello di Batwoman e di Superman e Lois. Qualcosa del genere, che preveda quindi la partecipazione di un numero ristretto di personaggi, potrebbe essere adattato con maggiore facilità. Certo i fasti di Crisi sule Terre Infinite non verranno raggiunti facilmente ma, questo potrebbe comunque soddisfare per il momento il desiderio di un nuovo crossover. In attesa di scoprire come si evolveranno le cose, date un'occhiata ai personaggi secondari che potrebbero tornare nell'Arrowverse nel 2021.