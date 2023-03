Arrowverse, il creatore si sfoga: 'James Gunn? Neanche un incontro, ho sprecato 9 anni'

Che James Gunn e Peter Safran abbiano intenzione di fare piazza pulita (o quasi, vedere alla voce Jason Momoa) per quanto riguarda il DC Universe non è certo un segreto: ma cosa comporterà ciò per quanto riguarda i prodotti per il piccolo schermo visti negli ultimi anni? Sarà davvero la fine dell'Arrowverse?

Gli enormi tagli previsti in casa The CW lasciano pensare che la direzione non potrà essere che questa, e le parole di uno sfiduciato Marc Guggenheim sembrano effettivamente confermare la cosa: "Non chiedevo un lavoro, sia chiaro. Un incontro, una conversazione. Un piccolo riconoscimento del contributo che ho provato a dare a quel grande arazzo che è l'universo DC. Ho passato appena 9 anni a faticare in quel vigneto, dopotutto" si è sfogato l'autore.

Guggenheim ha proseguito: "Nonostante lavorare per DC sia stato incredibilmente appagante, ha comunque comportato un sacco di avversità, sfide, sacrifici personali, ma niente di tutto ciò sembra aver portato alcun beneficio dal punto di vista professionale. Detta in parole semplici, l'Arrowverse non ha portato a nient'altro, quindi sembra che, almeno dal punto di vista della carriera, io abbia semplicemente sprecato il mio tempo".

Parole decisamente velenose da parte di chi, evidentemente, si aspettava almeno una mano tesa da parte di James Gunn e Peter Safran: secondo le ultime voci, d'altronde, anche Greg Berlanti non sarà più coinvolto nell'universo DC del nuovo corso. Per l'Arrowverse, insomma, potrebbe essere davvero la fine.