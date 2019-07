Arrowverse: Crisi sulle Terre Infinite inizierà con la distruzione di universi paralleli

Crisi sulle Terre Infinite è uno dei crossover più apprezzati dell'interno universo fumettistico targato DC e si prepara ad approdare nell'Arrowverse il prossimo autunno. Durante una recente intervista, il produttore Marc Guggenheim ha rivelato che l'evento seguirà l'inizio della storia originale.

"In pratica inizieremo - questa è una notizia esclusiva - allo stesso modo in cui Crisi sulle Terre Infinite comincia nei fumetti, cioè con la distruzione di vari universi paralleli" ha detto Guggenheim a Comicbook.com durante il Comic-Con di San Diego. "E il nostro obiettivo è quello di adattare i momenti chiave della storia originale, i momenti fondamentali"

"A proposito di questo, ieri ho mostrato al network la storia e le sue parti migliori, abbiamo un board che la DC ha messo insieme apposta per me che copre le questioni chiave di Crisi sulle Terre Infinite. E gli abbiamo detto che faremo una nostra versione della storia. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una lista di 100 cose che vogliamo fare, e se riusciamo a farne anche solo 50, saranno 50 cose molte interessanti."

Il crossover sarà composto da cinque episodi e coinvolgerà Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e la new entry Batwoman, serie che si è recentemente mostrata al comic-con con un nuovo trailer ufficiale.