Arrowverse: i crossover con gli eroi DC sono finiti o c'è ancora speranza?

Il crossover Crisi Sulle Terre Infinite è riuscito a creare una certa coerenza tra le serie tv che fanno parte dell'Arrowverse, ma in futuro vedremo ancora qualcosa di simile?

Le premesse c'erano tutte, considerando l'avvento di un universo narrativo più coeso, ma ora che il 2021 si avvicina le probabilità che le serie The CW vadano incontro ad un gigantesco crossover si abbassano sempre di più. Tanto per cominciare, realizzare Crisi è già stato molto impegnativo per la casa di produzione e il successo è arrivato anche grazie ad un'aspettativa mediatica molto alta, aumentata nel corso degli anni. Qualcosa che al momento non sembra esserci.

C'è poi da considerare che la pandemia di Covid-19 ha reso la vita impossibile anche ai progetti più piccoli, figuriamoci cosa vuol dire realizzare un evento come quello passato, rischiando poi di compromettere anche le singole serie stand alone. Sarebbe difficile anche ottenere la partecipazione dei moltissimi attori chiamati per dei cameo, come quello di Kevin Conroy con Batman o quello di Tom Welling di Smallville.

A ciò va aggiunto il fatto che l'Arrowverse stesso ha ricevuto diversi scossoni di recente. La conclusione di Arrow ha privato i futuri progetti condivisi di un importante punto di riferimento, e con l'anno venturo si chiuderà anche Supergirl, mentre Batwoman ha subito una sorta di reboot, essendo cambiata l'attrice principale. Anche Black Lightning giungerà al capolinea.

L'abbandono di Mark Guggenheim, mente creativa dietro all'Arrowverse, sembra essere il colpo di grazia. Ciò non significa che in futuro non vedremo nuovi crossover, considerando che è già in lavorazione qualcosa del genere legato a Superman e Batwoman, ma si tratterà comunque di un evento meno ambizioso e più limitato. Speriamo ovviamente che con il passare del tempo la situazione migliori.

