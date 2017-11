Arrowverse: il Crossover sarà "commovente" per quanto riguarda le Leggende!

sarà, come le altre tre serie del' Arrowverse , parte del grandeche si intitolerà. Pare che la storyline che riguarda loro, potrebbe essere "da fazzoletti". Ma come mai?

Attenzione possibile Spoiler

Il segmento di “Crisis on Earth-X” dell'Arrowverse che andrà in onda durante la puntata di Legends of Tomorrow sarà strappalacrime, parola del produttore esecutivo Phil Klemmer. La puntata di Leggende sarà quella conclusiva del crossover di 4 ore che vedrà riunite tutte le serie sorelle iniziando con Supergirl, per poi passare ad Arrow, a The Flash e, infine a Legends of Tomorrow.

Parlando con THR, Phil Klemmer ha specificato che "rimarrete sorpresi dalla capacità che avranno le Leggende di far piangere il pubblico. Penso che la scorsa stagione si sia spostata parecchio verso la commedia e beh, quest'anno lo farà ancora di più. Ci sono dei momenti simpatici e poi arriva il crossover e succederà questa cosa che sì, beh, vi farà proprio piangere. E' la prova che i nostri attori possono recitare parti super divertenti e anche mostrare momenti di genuina emozione."

Curiosi? Legends of Tomorrow va in onda tutti i martedì su CW, dopo The Flash.