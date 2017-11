Arrowverse: la CW ha diffuso le date dei finali di metà stagione degli show

Laha annunciato le date ufficiali dei finali di metà stagione delle sue serie sorelle facenti parte dell' Arrowverse . Eccole qua.

Gli show DC che vanno in onda su CW si preparano alla pausa invernale e oggi sono state annunciate le date in cui andranno in onda gli ultimi episodi, prima delle feste:

Il finale di mezza stagione di Supergirl andrà in onda su CW lunedì 4 dicembre con l'episodio numero 9, intitolato "Reign".

Seguiranno The Flash e Legends of Tomorrow martedì 5 dicembre, con, rispettivamente, gli episodi dal titolo “Don’t Run,” e “Beebo the God of War”.

Per ultimo, andrà in onda Arrow, giovedì 7 dicembre, con l'episodio intitolato “Irreconcilable Differences.”

Adesso aspettiamo il crossover Crisis on Earth X, che si annuncia davvero epico e inizia il 27 novembre, tutti pronti?