Arrowverse, David Ramsey sarà ancora Diggle nella nuova serie The CW

La storia tra David Ramsey e John Diggle non è ancora finita. The Hollywood Reporter ha annunciato che l'attore è pronto a riprendere il suo ruolo nell'Arrowverse in Justice U, una potenziale nuova serie tv firmata The CW. Pare che il progetto sia in lavorazione da un mese, scritto da Michael Narducci.

Se il difficile lavoro sulla sceneggiatura andrà avanti nelle prossime settimane come stabilito, Ramsey dirigerà anche il pilot, facente parte del suo accordo con Berlanti Productions.

In Justice U, dopo aver passato anni a combattere al fianco di supereroi, John Diggle intraprende una nuova missione per reclutare cinque giovani metaumani che possano vivere sotto copertura come matricole in una prestigiosa università.



Lì Diggle li supervisionerà educandoli e formandoli per far sì che diventino gli eroi del futuro. A questo punto non è chiaro quali personaggi in aggiunta potrebbero farsi strada nella serie tv o se qualcuno di loro ha legami con altri show passati dell'Arrowverse.



Justice U è prodotta da Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns. Si tratta della seconda potenziale serie tv ispirata alla DC, in lavorazione presso The CW oltre alla serie live action Gotham Knights. Proprio lo scorso anno a gennaio venne cancellato il crossover tra Batman e Superman & Lois.



Il franchise iniziato con la serie tv Arrow è davvero ampio: secondo voi qual è il personaggio più forte dell'Arrowverse?