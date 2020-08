Arrowverse e DC, gli attori parlano di inclusività e difendono gli eroi con attori neri

Negli anni il DC Universe ha subito importanti trasformazioni grazie anche alla collaborazione con la The CW, che si è prodigata per diffondere un messaggio di inclusione con cui però i fan non sono stati sempre d'accordo. A rimarcare importanza della diversità, anche mediatica, sono le stesse eroine dell'Arrowverse in occasione del DC FanDome.

Durante il panel BAWSE Females of Color Within the DC Universe, alcune delle protagoniste più conosciute del piccolo schermo hanno commentato il clima di malcontento che si è talvolta diffuso tra i fan dopo l'annuncio di reinterpretazioni o rivisitazioni di alcuni personaggi. L'episodio più eclatante è stato quello della Starfire di Titans interpretata da Anna Diop, che durante la diretta ha affermato: "

"[Quando la notizia si diffuse] alcune persone si arrabbiarono molto per il fatto che avessero scelto una donna nera. Ho dovuto aggrapparmi ai miei amici, alla mia famiglia e alla mia fede come non avevo mai dovuto fare prima. Tuttavia, è incredibile vedere quanto questa scelta abbia significato per molte persone: tantissime persone emarginate mi hanno contattata e tra loro c'erano neri, gay, trans e tantissimi altri ed è incredibile poter essere di una minima ispirazione per loro".

A dare man forte anche Nafessa Williams di Black Lightning: "Sono davvero onorata di interpretare il primo supereroe lesbica nera perché quando indosso quel costume penso a tutte le donne nere omosessuali che non si sono mai potute identificare in un supereroe andando al cinema o guardano in TV le loro serie preferite. Sapere che esista un personaggio simile è un conto, ma quando sei tu stessa ad lo interpretarlo e ricevi così tanto affetto, ti rendi conto di quanto sia importante e necessario".

A partecipare al dibattito anche le colleghe Meagan Good (Shazam!); Chantal Thuy (Black Lightning); Candice Patton (The Flash); Damaris Lewis (Titans); Tala Ashe (Legends of Tomorrow) e la nuova star di Batwoman Javicia Leslie