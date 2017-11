Arrowverse: ecco un set di scatti per i nuovi eroi del crossover

Tratte dall’episodio diche sarà tramesso la prossima settimana, le nuove foto rilasciate dalla rete statunitenseconfermano che il, ile letroveranno un inaspettato alleato neldi Terra-X: il nuovo personaggio del sempre fantastico

Attenzione possibile Spoiler

Visionabili in calce all’articolo, le immagini anticipano infatti un’insolita riunione strategica fra i componenti dei tre team supereroistici di casa The CW/DC Comics, cui partecipano per l’occasione anche Alex Danvers (Chyler Leigh), la nuova incarnazione di Leonard Snart, il Freedom Fighter noto come The Ray (Jeremy Jordan), una versione alternativa dell'agente Winn Schott (Jeremy Jordan), ed infine un personaggio non meglio specificato che indossa per giunta la tipica divisa dei cercerati.



L’episodio rivedrà inoltre l’attore Tom Cavanagh nei panni di Eobard Thawne, il malvagio velocista proveniente dal futuro, già ricoperto nella prima stagione di The Flash. Che lo speedster abbia ucciso la madre del nostro eroe anche nella nazista Terra-X?

Nella puntata di domani, intanto, scopriremo il passato dell'antagonista con cui il velocista scarlatto dovrà fare i conti nel corso della stagione corrente: Il Pensatore. Avete già visto il promo rilasciato dal network statunitense?



Definito un film di quattro ore, il crossover 'Crisis on Earth-X' verrà trasmesso in due serate fra il 27 ed il 28 novembre prossimi: se la prima sera toccherà a Supergirl ed Arrow aprire le danze, il giorno successo potremo assistere al finale dell’evento in The Flash e Legends of Tomorrow.