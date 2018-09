Arrowverse: Elizabeth Tulloch commenta il suo casting nella parte di Lois Lane

Elizabeth Tulloch, che nelle scorse ore è stata annunciata come nuova Lois Lane nel prossimo crossover di Arrowverse, ha commentato il suo casting con un tributo alla storica icona femminile della DC Comics.

"Sono così eccitata all'idea di interpretare un personaggio famoso ed importante come Lois Lane negli episodi crossover di Arrowverse", ha scritto la Tulloch sulla sua pagina ufficiale Instagram, ringraziando il produttore della serie Greg Berlanti, il direttore del casting David Rapaport e la produttrice di Supergirl Jessica Queller.

L'attrice ha aggiunto che non vede l'ora di lavorare con l'amica Danielle Panabaker, che nella serie interpreta Caitlin Snow, alias Killer Frost, e ovviamente con Tyler Hoechlin, aka Superman. Infine, ha reso omaggio all'originale Lois Lane, Margot Kidder, recentemente scomparsa.

"Quando ho iniziato a recitare uno dei miei insegnanti mi chiese di studiare le sceneggiature per il ruolo di Lois Lane per il film Superman del 1978. Tutte le attrici erano fantastiche, ma per me c'è sempre stata una sola Lois Lane, ovvero Margot Kidder: mi sembrava perfetta per quel ruolo, emanava letteralmente gioia. E ora, in un momento in cui la nobile professione del giornalismo è in difficoltà, è un privilegio per me entrare nel club delle attrici che hanno interpretato questa tenace reporter".

Sin dalla sua prima apparizione in Action Comics #1 del 1938, ha scritto la Tulloch, la febbrile giornalista del Daily Planet "ha sfidato e sovvertito le aspettative della società su come le donne dovrebbero comportarsi."

Il cross-over di Arrowverse arriverà il 9 dicembre.