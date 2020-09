Arrowverse, i fan si oppongono al cambio di nome: 'Non chiamatelo The CWverse!'

La conclusione di Arrow, oltre a distruggere emotivamente i tanti fan che hanno seguito l'Arrowverse sin dalle prime battute della serie su Oliver Queen, ha posto alla produzione un grosso problema: come gestire il nome dell'universo derivato proprio dallo show con Stephen Amell?

Il nome Arrowverse parla chiaro: l'universo condiviso targato The CW non sarebbe mai esistito senza Oliver Queen, ma certo è che ora continuerà ad esistere dopo la sua dipartita. Come gestirsi, dunque? Cambiare nome o lasciare tutto com'è?

I fan sembrano non avere dubbi al riguardo: sui social è infatti già partita una vera e propria sommossa per intimare a The CW di non azzardarsi a cambiar nome all'Arrowverse. "È l'Arrowverse, non il The CWverse. Nessuna di queste serie sarebbe esistita senza Green Arrow/Oliver Queen", "Resterà sempre l'Arrowverse, non c'è bisogno di nulla di diverso. The CWverse suona come il nome di qualche strana azienda" sono alcuni dei post al riguardo che è possibile trovare su Twitter.

Ad oggi, comunque, The CW non sembra ancora aver accennato concretamente all'idea di un cambio nome: vedremo nei prossimi tempi che piega prenderà la questione. Di recente, intanto, lo stesso Stephen Amell si è espresso ironicamente sul possibile cambio nome dell'Arrowverse; per chi fosse andato in confusione, intanto, ecco la timeline dell'Arrowverse fino alla Crisi.