Arrowverse, il franchise televisivo DC è giunto al capolinea?

Questo autunno l'Arrowverse festeggerà il suo decimo compleanno infatti, il 10 ottobre 2012, Arrow ha debuttato su The CW e subito dopo, la rete ha ampliato il mondo di Oliver Queen con nuovi spettacoli sui supereroi. Ora come ora però, questo franchise sembra aver fatto il suo corso e in molti pensano che sia prossimo alla chiusura.

Arrow è giunto al termine, Crisis on Infinite Earths ha cambiato la composizione stessa dell'universo condiviso riunendo il multiverso su un'unica Terra, Earth-Prime, e anche Supergirl ha chiuso i battenti lo scorso anno. Il Covid-19 ha cancellato gli eventi crossover mentre, Superman & Lois sembra essere ormai lontanissimo da quelli che sono stati finora i dettami di questo media franchise.

Sebbene gli show, separatamente stiano lanciando alcuni segnali per ora, The CW non ha in alcun modo parlato della chiusura dell'Arrowverse. La rete sta sviluppando serie DC che non fanno parte di questo universo condiviso. Naomi ha fatto da poco il suo debutto mentre, Gotham Knights è attualmente in lavorazione. Perfino Superman & Lois sembra essere attualmente scollegata dalla dinamiche dell'Arrowverse. Per l'emittente in un certo qual senso potrebbe essere assai più conveniente produrre show indipendenti tra di loro, visti gli incredibili costi che ha un universo interconnesso. Da qualche tempo poi, si parla addirittura di una messa in vendita della The CW, ma questo naturalmente è tutto da vedere.

Tra l'altro poi, il mancato rinnovo di Legends, Batwoman e Stargirl fa pensare per davvero che l'Arrowverse sia definitivamente giunto al capolinea e magari, potremo aspettarci nei prossimi mesi un evento crossover di minori dimensioni che porterà alla definitiva chiusura delle storyline di questi supereroi. Voi che ne pensate? Ditecelo come sempre nei commenti.