Arrowverse: Gal Gadot, Jason Momoa e gli altri potrebbero arrivare nelle serie CW!

In Crisi sulle Terre Infinite abbiamo assistito ad un colpo di scena spettacolare: la star della DCEU Ezra Miller è apparsa in un cameo al fianco del The Flash ufficiale del mondo CW interpretato da Grant Gustin. Questo potrebbe essere solo l'inizio di una lunga collaborazione tra l'Arrowese e il mondo cinematografico come assicura Eric Wallace.

Lo showrunner vorrebbe vedere molte più stelle dei film DC fare brevi apparizioni nei vari crossover targati CW, e come ha rivelato in una recente intervista, anche se non mi sono particolari piani a riguardo, lavorerà affinché ciò accada.

Con Ezra Miller tutto è stato improvviso e le riprese si sono dovute svolgere nel massimo riserbo possibile per evitare che la sorpresa venisse rivelata a tutto il fandom: "Al'improvviso ero su un aereo per Vancouver e stavo producendo quella scena in maniera inaspettata. Tutto è stato così incredibile. Ezra è veramente delizioso. È stato un vero piacere portarlo nella nostra famiglia. Tutti lo hanno accolto a braccia aperte. È stato fantastico lavorare con lui. Vedere lui e Grant per la prima volta, entrambi nei loro costumi di Flash è stato magnifico". Wallace ha poi aggiunto: "Era tutto così imprevedibile e folle e abbiamo dovuto lavorare in un set segretissimo con una troupe ridotta veramente all'osso per evitare una qualsiasi fuoriuscita di informazioni".

Parlando poi di ulteriori collaborazioni tra il DCEU e l'Arrowerse ha detto: "Tutto questo potrebbe aprire le porte a molti altri personaggi. Mi piacerebbe sicuramente vedere nell'Arrowerse le Amazzoni e l'universo di Wonder Woman, o poter ospitare Aquaman e vedere Cyborg. Sarebbe straordinario. Certo il Covid rende tutto particolarmente complesso ma, questa pazza idea continua a balenarmi nella testa. Spero che in un prossimo futuro tutto questo possa avvenire".

