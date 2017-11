Arrowverse: gli eroi fronteggiano i loro doppleganger malvagi nel nuovo poster!

Gli eroi dell' Arrowverse si trovano di fronte alle loro controparti cattive nel nuovo poster promozionale uscito per promuovere ilintitolato Crisis on Earth X.

L'evento si svilupperà nel corso di due serate e, come abbiamo più volte accennato, la storia parlerà dei nostri eroi, facenti parte dell'universo denominato Arrowverse, che si troveranno a combattere minacce incredibili: non solo se la vedranno con i loro doppi malvagi, ma avranno a che fare con un intero mondo in cui sono stati i Nazisti a vincere la guerra!

L'adrenalina non mancherà di certo. Per adesso date un'occhiata al poster e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto.

Il crossover Crisis on Earth X inizia il 27 novembre con la puntata di Supergirl, su CW!