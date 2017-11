Arrowverse: Grant Gustin ci parla del crossover 'Crisis on Earth-X'

Il crossover ‘Crisis on Earth-X’, l’eventodell’anno, è sempre più vicino e la star protagonista del serialha anticipato ai fan che l’imminente crossover sarà il più vasto e coinvolgente fra quelli realizzati sino ad oggi dalla rete

Attenzione possibile Spoiler

Durante un’intervista rilasciata direttamente sul set, Grant Gustin avrebbe infatti dichiarato: “È il più grande di sempre. E noi sapevamo che lo sarebbe stato. Ma ogni anno è impossibile prepararsi davvero. Pensi di essere quasi pronto, sapendo che il crossover sia ormai vicino, ma è una cosa immensa. Si tratta di un’impresa impegnativa. Ma penso anche ogni anno centriamo il bersaglio.”



Ma cosa rende questo nuovo crossover il più grande di sempre? Gustin ha spiegato che ’Crisis on Earth-X’ metterà insieme il più vasto gruppo di supereroi mai apparso sul network The CW, conservando al contempo l’umorismo che da sempre caratterizza l’Arrowverse e le sue serie.



Queste le sue parole: “Vanta il più vasto numero di persone coinvolte, nonché alcune delle più grandi sequenze con supereroi che abbiate mai visto. Ma presenta anche il tipico umorismo di The Flash che abbiamo avuto per tutto l’anno. […] Barry e Kara avranno diverse interazioni molto divertenti, come al solito. Ho anche incontrato qualche personaggio nuovo. È il più grande di sempre.”



Uno degli aspetti che più ci incuriosisce di questo crossover, e che difatti lo rende “il più grande”, è il chiacchierato matrimonio West-Allen, già rimandato troppe volte nel corso dell’ultimo anno. Ora che Barry Allen è tornato dalla Speed Force, i preparati per il matrimonio sono finalmente andati avanti ed è tempo che Iris ed il velocista convolino a giuste nozze sotto gli occhi degli amici “impegnati” negli altri show dell’Arrowverse.



Alcune foto trapelate direttamente dal set lo scorso mese suggerivano che questo potrebbe invece essere un doppio matrimonio: anche Oliver e Felicity si uniranno infine nel sacro vincolo del matrimonio? Lo stesso Gustin ha affermato che, a suo avviso, abbia perfettamente senso mostrare le nozze di Barry durante Arrow. Cos’avrà voluto dire con queste parole?



Definito da Stephen Amell “un film di quattro ore”, ’Crisis on Earth-X’ sarà trasmesso in due notti, il 27 ed il 28 novembre prossimi. Avete già visionato il nuovo promo rilasciato dal network The CW?