Arrowverse: guardate il nuovo promo del super Crossover "Crisis on Earth X"!

Il 27 novembre arriva, il crossover tra tutte le serie dell' Arrowverse che avrà una durata complessiva di ben 4 ore e si svilupperà durante il corso di ognuna dele puntate dei serial DC, in onda su

E dunque la CW ha rilasciato il secondo trailer delle serie collegate nell'Arrowverse, "Crisis on Earth-X," che inizierà il 27 novembre con Supergirl, proseguirà poi con Arrow, The Flash e terminerà con la puntata di Legends of Tomorrow, il tutto durante l'ottava settimana di programmazione di questi show.

Nel trailer vediamo diversi volti familiari che entrano nel Waverider per la prima volta, compresa la sorella di Supergirl, Alex, e iris West. In più, si vede velocemente anche la versione di terra X di Oliver Queen che indossa un'uniforme Nazista...

Curiosi di vedere come si svilupperà il Crossover dell'Arrowverse? Diteci come la pensate nei commenti!