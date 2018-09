Arrowverse: Jeremy Davies sarà il Dottor Destiny nell'atteso crossover?

Secondo quanto riportato sulle pagine dell’Hollywood Reporter, sembra che Jeremy Davies interpreterà il temibile Dottor Destiny, a quanto pare villain designato per il prossimo crossover dell’Arrowverse di The CW.

Davies, ex-star di Lost e attualmente impegnato in American Gods per Amazon Prime Video, impersonerà un personaggio chiamato John Deegan, descritto come “un dottore per i pazzi criminali dell’Arkham Asylum di Gotham City, che potrebbe essere più pazzo di coloro che ha in cura nella struttura”.

Chi ben conosce i fumetti della DC Comics sa bene che potrebbe trattarsi quasi certamente di John Dee, ovvero Dottor Destiny, un meschino scienziato criminale che utilizzò il proprio intelletto per creare dispositivi eccezionali per il crimine. Nella sua storia, Dee venne introdotto per la prima volta come villain della Justice League of America nel lontano 1961 e fu creato da Gardner Fox e Mike Sekowsky, ma la sua fama è dovuta alle storie raccontate da Neil Gaiman nel suo Sandman.

Ancora non è chiaro in che versione il personaggio apparirà nel crossover, ma è certo che “le sue macchinazioni condurranno Green Arrow, Flash e Supergirl dritti a Gotham City”.

Il nuovo crossover in tre parti dell’Arrowverse è atteso per il 9 dicembre 2018, ovviamente su The CW. Arrow tornerà in azione il 15 ottobre, Supergirl il 14 e Flash il 9.