Arrowverse, Katie Cassidy: 'Tornerei volentieri in uno degli show'

Recentemente Stephen Amell è tornato a parlare del suo futuro nell'Arrowverse, dicendo "mai dire mai". Come lui, nel tempo tutti gli attori dello show si sono detti pronti ad apparire nelle serie sorelle, e adesso anche l'interprete di Black Canary Katie Cassidy si è espressa in merito.

"Sì, non è detto che [Laurel Lance] se ne sia andata per sempre. Parteciperei felicemente a uno qualsiasi degli altri show in onda", ha detto Cassidy, confermando la sua disponibilità a tornare. "Amo quelle persone. Sono la mia famiglia. Ho così tanta gratitudine verso di loro. Ma ad un certo punto... è per questo che si dice che le cose belle non durano per sempre. Cresci, ti evolvi e vai avanti. È così fantastico quando incontro queste persone, che considero la mia famiglia, alle convention. Credo che sia quasi come si è sentito il cast di Friends. Eravamo così affiatati. Mi mancano e li amo, ma stanno facendo tutti grandi cose. Sono contenta per loro, questa è la vita. Stiamo solo cercando di andare avanti".

Dalle parole dell'attrice traspare dunque la volontà di tornare ma solo per breve tempo, magari qualche episodio. Niente da fare per lo spin-off su Black Canary annunciato con il finale di serie di Arrow e poi cancellato. "No. Lo dico nel modo più rispettoso, gentile e realistico... abbiamo davvero dato tutto" ha risposto l'attrice alla possibilità di un ritorno in uno spin-off a lei dedicato. "Amo imparare e amo recitare, e ho iniziato con i lungometraggi e sto tornando a farli."