Arrowverse, LaMonica Garrett spiega perché il suo Anti-Monitor non avrà l'elmetto

In vista dell'importante ruolo che ricoprirà all'interno di Crisi sulle Terre Infinite, l'attesissimo crossover che coinvolgerà l'Arrowverse tra dicembre e gennaio, LaMonica Garrett è tornato a parlare del suo doppio ruolo di The Monitor e Anti-Monitor nel franchise The CW.

"È molto divertente. C'è un sacco di lavoro da fare, ma è quando ti diverti il lavoro sembra meno faticoso" ha detto Garrett in una recente intervista con Comicbook.com. "Mi sto divertendo con entrambi i personaggi, e sono davvero unici e diversi tra loro" ha detto Garret. "Sento il Monitor come una sfida per via dei suoi dialoghi, la sua calma. Ad esempio, a volte voglio muovermi e fare gesti ma lui è molto fermo in quello che fa. E questa per me è una sfida, perché l'attore che c'è in me farebbe l'opposto."

L'anti-monitor apparirà nel crossover senza il suo iconico elmetto per una scelta che, secondo l'attore, a che fare con la differenza tra i fumetti e la televisione. "Credo che l'elmetto funzioni meglio sulle pagine dei fumetti che sullo schermo, perché con quello è moto più simile a un androide, a una macchina" ha spiegato Garrett. "Sulla carta è intimidatorio e sembra davvero un grande androide che divora gli universi. Ma gli manca la connessione dello schermo. Quindi su schermo bisogna poter guardare il personaggio negli occhi, e con l'elmetto non puoi farlo. Da Fan, parte di me pensava che l'elmetto sarebbe stato fantastico, restando fedeli a com'era la Crisi nel 1985. Ma credo poter guardare un personaggio negli occhi mentre strangola qualcuno sia più memorabile di una macchina con un grande elmetto che lancia la gente in giro."

Crisi sulle Terre Infinite debutterà con l'episodio di Supergirl dell'8 dicembre. Per altre notizie sull'Arrowverse vi ricordiamo che è stato da poco annunciato lo sviluppo della serie Superman & Lois con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.