Arrowverse: che fine fa il Lex Luthor di Crisi Sulle Terre Infinite?

Ormai lo sappiamo, Lex Luthor è un nemico che non si batte facilmente, indipendentemente dall’opera in cui è rappresentato. L’Arrowverse non fa eccezione e Crisi Sulle Terre Infinite ha visto il ritorno a sorpresa del villain.

Dopo aver appreso la sorte del Superman di Brandon Routh è ora di chiederci quale sia il futuro della nemesi dell'Uomo d'Acciaio. Avevamo già scoperto, insieme a Supergirl, che <strong>Luthor non era affatto morto</strong>. La sua ricomparsa ad opera di Monitor gli aveva poi permesso di giocare un’importante parte nella battaglia del Multiverso, per poi essere sconfitto di nuovo. Dopo la rinascita dell’universo, <strong>Supergirl</strong> si ritrova a fare i conti con una realtà spiazzante: assiste in prima persona alla premiazione di Luthor, che viene insignito del Premio Nobel per la pace, e scopre successivamente che è persino a capo del DEO.

I dettagli sul futuro di Luthor ci arrivano però da alcune foto scattate durante le riprese della quinta stagione di Supergirl. Per il decimo episodio, che andrà in onda a breve in America, possiamo notare proprio Lex Luthor dietro ad una scrivania dirigenziale, indizio che la serie riprenderà proprio da qui, in seguito ai cambiamenti apportati all’Arrowverse nel finale di Crisi Sulle Terre Infinite.