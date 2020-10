Arrowverse: Marc Gugghnehim in un film con i supereroi The CW? Ecco cosa ha detto

Nei giorni scorsi i fan delle produzioni The CW erano rimasti sorpresi dall'abbandono dell'Arrowverse da parte di Marc Guggenheim, nonostante questo lo showrunner è ancora molto interessato a quei personaggi, tanto da parlare di un film.

Lo showrunner che ha curato l'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite ha partecipato all'edizione virtuale del Comic Con International's Storytelling Across Media Series, rispondendo alle domande del pubblico, tra cui quella dei giornalisti di ComicBook, che hanno chiesto a Marc Guggenheim se fosse interessato a lavorare su un film con i personaggi DC dell'Arrowverse. Ecco la sua risposta: "Sono molto interessato. Amo questi personaggi e mi manca lavorare in quell'universo".

Siamo sicuri che tutti i fan sarebbero entusiasti di vedere i protagonisti di Supergirl, The Flash, Batwoman, Legends of Tomorrow e gli altri in un progetto studiato per il grande schermo, non resta che aspettare per scoprire quali saranno i piani del network televisivo The CW nei confronti dei numerosi personaggi dei fumetti DC. Nei mesi scorsi era stato annunciato che non ci sarebbe stato un altro crossover dell'Arrowverse, a causa dei grandi sforzi impiegati per l'ultimo evento ambientato nell'universo di Arrow, mentre un fan ha creato un bellissimo poster della Justice League con i supereroi di The CW.