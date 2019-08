Arrowverse: Marv Wolfman tra gli sceneggiatori di Crisi sulle Terre Infinite

Crisi sulle terre Infinite, il crossover dei crossover di casa The CW sta per arrivare sui piccoli schermi, e Marv Wolfman, fumettista della versione cartacea di Crisis, ha collaborato con gli sceneggiatori dell'Arrowverse per scrivere il copione.

Wolfman, che tra le altre cose, è anche il co-creatore, assieme a George Perez, del personaggio di The Monitor (interpretato da Lamonica Garrett nell'Arrowverse), avrebbe lavorato assieme a Marc Guggenheim, produttore esecutivo e sceneggiatore di diverse serie targate The CW, oltre che showrunner del crossover, allo script di Crisi sulle Terre Infinite.

L'evento di più grande portata nell'universo (anzi, multiverso) supereroistico televisivo andrà in onda tra dicembre e gennaio, e si dividerà in cinque serate, "prendedo il posto" dei normali episodi dei singoli show di Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow.

Per l'occasione sono stati annunciati diversi nuovi personaggi, tra cui anche il Superman di Kingdom Come interpretato da Brandon Routh e un'ignota versione di Bruce Wayne, che avrà il volto di Kevin Conroy.

Il crossover è stato annunciato per la prima volta sul finire di quello precedente, Elseworlds, nel quale Oliver (Stephen Amell) e Barry (Grant Gustin) si erano temporaneamente scambiati le identità. Anche qui aveva già giocato un ruolo chiave il personaggio di Lamonica Garrett.

Sicuramente anche in Crisi sulle Terre Infinite ne accadranno di ogni, e adesso che è stato annunciato Wolfman come collabotore, anche i fan più scettici, che finora hanno forse mostrato meno entusiasmo al riguardo, potranno iniziare a ben sperare.