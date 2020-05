Arrowverse, Michael Row parla di Deadshot: 'La colpa è di Suicide Squad e di Will Smith'

Nel corso di una recente intervista Michael Row, interprete di Deadshot nell'universo televisivo noto come Arrowverse, si è tolto qualche sassolino nella scarpa rivolgendosi direttamente a Suicide Squad, il film del 2016 nel quale il villain era interpretato da Will Smith.

Parlando con ComicBook, Rowe ha discusso di un possibile ritorno come Deadshot in tv: "Penso che sarei impazzito se avessi passato il mio tempo a provare a collegare le varie trame nel tentativo di capire quando il mio personaggio sarebbe potuto tornare, oppure a sperare che tornasse. Non c'è modo di conoscere le conversazioni che avvengono dietro le quinte di queste gigantesche società di produzione, o cosa passa per la mente delle persone che prendono tutte quelle decisioni".

Michael Rowe ha anche parlato di come Suicide Squad abbia influenzato il suo ruolo in Arrow e il suo breve ritorno nella quinta stagione: "Quando ho scoperto che avrebbero fatto Suicide Squad, mi sono preoccupato. E dopo aver visto il film, che era quello che era, non ha ottenuto ottime recensioni diciamo, credo che il mio personaggio sia finito nel limbo. Dovevano convincere quelle grandi star a tornare per un nuovo film forse. Poi mi hanno dato una piccola parte nella quinta stagione di Arrow, e il modo in cui mi è stato detto è stato più o meno: 'Dovevamo chiedere il permesso ai piani alti e ci hanno dato il via libera per metterti in un episodio, ma poi basta'. Ma in fondo tutto è possibile in questi spettacoli. Puoi sempre tornare."

Con Will Smith apparentemente fuori dal ruolo, Michael Rowe ha espresso il suo desiderio di tornare come Deadshot in qualche modo: "Il fatto che Will Smith pare abbia concluso con quel ruolo, quindi potrebbero esserci maggiori opportunità per me. Ma onestamente non ne ho idea. Non mi ha cercato nessuno per ora, e se avessi ricevuto la chiamata avrei subito detto si."

