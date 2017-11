Arrowverse: nel mese di dicembre i villain prenderanno il sopravvento!

La rete statunitenseha rilasciato le sinossi ufficiali degli episodi diedche saranno trasmessi durante la prima settimana di dicembre. Cosa succederà nei finali di mid-season dei quattro show targati

Se nell’ultima settimana di novembre assisteremo finalmente all’immenso crossover orchestrato quest’anno dal network The CW, la successiva non sarà di certo meno spettacolare, in quanto gli showrunner di casa DC hanno preparato quattro episodi pregni di azione, rapimenti, difficili scelte e tanti colpi di scena.



Vi proponiamo di seguito le sinossi degli episodi cui potremo assistere dal 4 al 7 dicembre, prima che le quattro serie televisive si prendano la meritata e consueta pausa invernale (per poi tornare in onda a metà gennaio).



SUPERGIRL – “Reign” – 4 dicembre

Supergirl (Melissa Benoist) investiga su un misterioso simbolo comparso per tutta National City, attribuendone le origini ad un’antica profezia ed al marchio della World Killer, Reign (Odette Annable). Nel frattempo, la tensione fra (Katie McGrath) e Morgan Edge (guest star Adrian Pasdar) continua a crescere, portando James ad intervenire ed offrire la sua protezione, accendendo al contempo una pericolosa miccia. Scritto da Paula Yoo & Caitlin Parrish, l’episodio è stato diretto da Glen Winter.



THE FLASH – “Non correre” – 5 dicembre

Amunet (guest star Katie Sackhoff) rapisce Caitlin (Danielle Panabaker) e le mette delle speciali manette anti-meta che le impediscono di trasformarsi in Killer Frost. Amunet le dice dunque che ha bisogno di lei per un compito complicato e se Caitlin fallirà, Amunet la ucciderà. Nel frattempo, Il Pensatore (guest star Neil Sandilands) intrappola The Flash (Grant Gustin) in una prigione a prova di velocista. Mentre l’orologio scandisce l’inesorabile passare dei secondi, il Team Flash non ha il tempo né le risorse per rintracciare sia Caitlin che Barry, di conseguenza Iris (Candice Patton) è costretta a scegliere chi salvare. Scritto da Sam Chalsen & Judalina Neira, l’episodio è stato diretto da Stefan Pleszczynski.



LEGENDS OF TOMORROW – “Beebo The God of War” – 5 dicembre

Sconvolte dai recenti avvenimenti, le Leggende si tuffano nel lavoro e si ritrovano a dover indagare su un Anacronismo localizzato in un insediamento vichingo nel Nuovo Mondo. Le Leggende comprendono che i norvegesi adorano un artefatto come loro divinità e sono sorpresi dalle origini del manufatto. Per la prima volta, Sara (Caity Lotz) teme che la squadra abbia bisogno di rinforzi quando Damien Darhk (Neal McDonough) si palesa davanti al team. Scritto da Grainne Godfree & James Eagan, l’episoido è stato diretto da Kevin Mock.



ARROW – “Irreconcilable Differences” – 7 dicembre

Quentin Lance (Paul Blackthorne) viene rapito da Black Siren (Katie Cassidy) and Cayden James (guest star Michael Emerson), i quali vorrebbero scambiare la sua vita con un’arma di distruzione di massa. Oliver (Stephen Amell) ed il Team Green Arrow devono trovare un modo per salvare Lance e al contempo mantenere al sicuro la città. Scritto da Beth Schwartz & Sarah Tarkoff, l’episodio è stato diretto da Laura Belsey.