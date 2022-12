ArrowVerse non è morto? Una star: 'Ottime cose in lavorazione!'

Già da alcuni anni ormai l'ArrowVerse dava segni di cedimento. Molto prima che il CEO David Zaslav subentrasse a Warner Bros. Discovery e James Gunn e Peter Safran ai DC Studios. Ora, dopo le cancellazioni, la fine sembrava vicina. Ma una star interviene promettendo nuova vita per l'universo DC.

L’era DC sugli schermi di The CW è (o sembrava?) arrivata al tramonto. Complici stavolta non tanto i tagli di Warner Bros. Discovery voluti dal CEO David Zaslav sui contenuti. Ma un vero e proprio alleggerimento di zavorra che ha lanciato fuoribordo un'intera sussidiaria. Lo storico canale fondato infatti da CBS (attualmente Paramount) e Warner (attualmente WBD) – da cui l’acronimo con le due iniziali – è stato ceduto per il pacchetto maggioritario (75%) al Nexstar Group. Questo significa che Paramount e WBD mantengono un 12,5% di azioni a testa, ma che Nexstar ha un controllo pressoché autonomo dell’emittente e dei suoi contenuti.

L’intenzione sarebbe quella di abbandonare il vecchio corso di contenuti, portando a conclusione i principali show ArrowVerse, da Flash a Stargilrl. Ma se una nuova strada si riaprisse per alcuni personaggi? La star David Ramsey ha risposto via Instagram a diverse domande dei fan, ringraziandoli di “essere rimasti” dopo le numerose cancellazioni. Ma ha poi lasciato intendere che "il fumo si sta diradando" sulla sua serie spin-off Justice U, anche se ha scritto che "non può ancora essere specifico, ma ci sono ottime cose in lavorazione".

La strada per i nuovi contenuti DC sul piccolo schermo, Justice U compreso, potrebbe essere il nuovo gigantesco accordo fra Warner e Amazon, ormai prossimo a chiusura, che dovrebbe dare un respiro globale e maggiormente curato a un universo di questo tipo. Nel frattempo però, la fine di Flash è confermata e Stephen Amell di Green Arrow vorrebbe tornare per un cameo giusto il tempo di dire addio all’universo che contribuì a creare, ormai, un decennio fa.