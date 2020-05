Arrowverse e non solo: The CW produrrà anche serie animate DC

Per quanto emerso dalle recenti presentazioni, la CW avrebbe in programma di continuare la sua collaborazione con DC Comics per la pubblicazione di nuove serie animate visibili sulla piattaforma digitale CW Seed.

Stando a quanto riportato nella prossima stagione assisteremo alla continuazione di filoni legati all' Arrowverse come Vixen and Freedom Fighters: The Ray, ma anche alla produzione di nuovi contenuti non inerenti come Deathstroke e Constantine: City of Demons.

Durante il suo upfrontront virtuale, la CW ha fatto il punto sulla programmazione 2020/2021, e tra le varie informazioni sui prossimi show, ha ammesso che una delle priorità è la continuazione di Deathstroke con Michael Chiklis.

"Realizzeremo altri progetti per CW Seed con DC Animation", ha detto ai giornalisti Rick Haskins, presidente della sezione Streaming e Chief Branding officer. "Il nostro prossimo, Deathstroke, arriverà su CW Seed nei prossimi due mesi. Stiamo sicuramente discutendo per la realizzazione di altre due stagioni per il prossimo anno. Assolutamente, l'animazione è parte integrante del nostro DNA su CW Seed".

La serie Deathstroke menzionata è "Deathstroke: Knights & Dragons", il cui primo episodio è stato pubblicato a gennaio di questo anno. La serie tratta le origini del personaggio, che è apparso in live action su Arrow, Titans e nel film della Justice League. Lo show, con Vixen, Constantine e Freedom Fighters: The Ray ha ottenuto realmente un grande successo. Sono in programma DVD, Blu-ray e altre uscite digitali come film al termine della serie.

In passato altri film erano stati annunciati per questo personaggio, infatti era previsto che Joe Manganiello interpretasse Deathstroke con la regia di Gareth Evans prima della cancellazione del progetto. Questo sarebbe dovuto essere il principale villain di The Batman quando ancora c'era in ballo Ben Affleck.

Le cose come sappiamo sono andate poi molto diversamente, e dopo il flop di Justice League il ruolo di supereroe è stato assegnato a Robert Pattinson.