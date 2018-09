Arrowverse: il nuovo crossover si chiamerà Elseworlds, presente anche The Monitor!

Attraverso un post su Twitter, la DC ha annunciato ufficialmente il nome del tanto atteso nuovo crossover dell'Arrowverse: Elseworlds! Si tratta dello stesso titolo dato alla linea di fumetti pubblicata dal 1989 al 2010, dove a farla da padrone erano storie alternative all'universo DC canonico.

Tra le più celebri figurano Gotham By Gaslight, Kingdom Come e Superman Red Son. Quando la compagnie statunitense ha reintrodotto il concetto di multiverso, precedentemente eliminato alla fine di Crisis on Infinite Earths, molte delle storie appartenenti all'Elseworld sono state trasformate in terre alternative.

Il crossover debutterà il 9 dicembre sulla CW ed andrà in onda per tre serate consecutive, coinvolgendo i mondi di The Flash, Arrow e Supergirl. Come già annunciato in precedenza, l'attesa è tutta per il debutto di Ruby Rose nei panni di Batwoman e di Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane. Confermato anche il ritorno di Tyler Hoechlin nei panni di Superman!

Ad arricchire il ricco cast di personaggi presenti ci sarà anche The Monitor, interpretato da Lamonica Garrett. Si tratta dell'alter ego di Mar Novu, un'entità extraterrestre che possiede una conoscenza quasi infinita del Multiverso. Il personaggio è stato creato da Marv Wolfman e George Perez come parte del cinquantesimo anniversario della DC.

Data la volontà di proporre una realtà alternativa per questo crossover, appare ora più chiara l'esclusione di Legends of Tomorrow dai giochi, che altrimenti avrebbe potuto rendere confusionaria la linea temporale.