Arrowverse: un nuovo kryptoniano introdotto nel prossimo crossover?

Tra il ritorno del Superman di Tyler Hoechlin e il debutto di Lois Lane e Batwoman, interpretata da Ruby Rose, il crossover di quest'anno potrebbe essere riservare una sorpresa inaspettata. Secondo That Hashtag Show potrebbe esserci la comparsa di un nuovo personaggio kryptoniano, con un nome che potrebbe nascondere la vera identità.

Anche se Lon-El dovesse rivelarsi un nome in codice, tuttavia pare che il personaggio sia un visitatore misterioso che viene da un altro pianeta ed è ambiguo, imperscrutabile e ha poteri la cui portata è tendente all'infinito.

Inoltre viene riportato che The CW sta cercando un attore di qualsiasi etnia che potrebbe diventare un personaggio ricorrente negli show dell'Arrowverse, apparendo in episodi post-crossover di Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Nell'universo DC non ci sono personaggi che portano questo nome, quindi potrebbe benissimo trattarsi di un nome finto che serve per coprire la reale identità del personaggio. Oltre a Lon-El ci potrebbe essere anche l'esordio di un altro personaggio di nome Elias Kern, descritto come uno 'psichiatra con problemi mentali, un brutale sociopatico che sembra stia perdendo la connessione con la realtà'. Ricordiamo che il crossover dell'Arrowverse arriverà il 9 dicembre negli Stati Uniti.

Per il momento non ci sono altre informazioni su questo possibile nuovo ingresso ma vi terremo aggiornati.