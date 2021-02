Arrowverse, facciamo ordine: tutte le puntate dei crossover, guida per recuperarle

L'Arrowverse ha già avuto diversi crossover e ordinarli non è un compito facile. L'universo condiviso dei supereroi è ufficialmente iniziato quando The Flash si è unito alla serie di punta, Arrow, nel 2014.

La serie successiva, Legends of Tomorrow, ha dato una nuova casa ai molti eroi e cattivi reietti dell'Arrowverse. Nel 2016, Supergirl si è unita all'Arrowverse e, nel 2019, Batwoman è diventata l'ultima serie a fare del pantheon mentre la stagione 8 di Arrow concludeva la serie che aveva dato inizio a tutto.

Che si tratti di un assemblaggio di ogni supereroe o semplicemente di Supergirl e Flash che si uniscono per una squadra da soli, i crossover dell'Arrowverse non sono solo un biglietto da visita del loro universo condiviso. Ecco tutti i crossover dell'Arrowverse che noi vi abbiamo anche classificato dal peggiore al migliore (sebbene siano tutti di ottimo livello).

Heroes Join Forces (2015)

Heroes Join Forces è stato il crossover in due parti dell'ottavo episodio della stagione 2 di The Flash e della stagione 4 di Arrow. Conosciuto anche con i titoli degli episodi "Legends of Today" / "Legends of Yesterday", il crossover dà il via al debutto di Legends of Tomorrow. Hawkman (Falk Hentschel), Hawkgirl (Ciara Renée) e il loro immortale nemico Vandal Savage (Casper Crump) vengono introdotti, così come la storia di Savage che uccide gli Hawks nel corso del tempo in modo che non possano reincarnarsi. Jax Jackson (Franz Drameh) debutta anche come la nuova metà che si unisce a Martin Stein (Victor Garber) come Firestorm. Un'altra figura importante presentata è il giovane figlio di Oliver Queen, William.

Flash Vs. Arrow (2014)

Dopo che Barry Allen ha debuttato nella stagione 2 di Arrow e Oliver Queen lo ha ripagato apparendo nel pilot di The Flash, Flash vs. Arrow è il primo crossover ufficiale dell'Arrowverse. Tuttavia, sono in realtà due episodi: l'episodio 8 di The Flash "Flash Vs. Arrow" e l'episodio 8 di Arrow "The Brave and the Bold" presentavano trame separate che coinvolgevano The Rainbow Raider che attacca Central City e il Capitano Boomerang che si scatenava a Starling City. Il punto focale di Flash vs. Arrow è stato il Team Flash e il Team Arrow che si sono avventurati l'uno nella città dell'altro e si sono incontrati per la prima volta, il che ha stabilito il dream team di Cisco Ramon (Carlos Valdes) / Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) e ha introdotto l'estremo disagio di John Diggle (David Ramsey) al fatto che i metaumani come Flash ora esistono nel mondo.

Elseworlds (2018)

Il crossover del 2018 comprendeva Arrow, The Flash e Supergirl, ma è stato anche l'evento più ambizioso dell'Arrowverse. Elseworlds ha presentato alacremente Jeremy Davies nei panni di John Deegan e LaMonica Garrett nei panni di The Monitor, che ha usato il Libro del Destino per testare e distruggere i mondi nel Multiverso per l'imminente Crisi. Oliver Queen e Barry Allen si scambiarono di corpo, costringendoli ad assumere l'uno l'identità dell'altro, e solo Supergirl poteva vederne la verità. Inoltre, Elseworlds ha riportato Superman (Tyler Hoechlin), ha introdotto Lois Lane (Elizabeth Tulloch), la Kent Farm di Smallville e il malvagio Superman Black Suit oltre alla versione di The Flash di John Wesley Shipp. Se ciò non bastasse, questo episodio ha portato gli eroi a Gotham City e ha introdotto Batwoman (Ruby Rose) e i supercriminali imprigionati ad Arkham Asylum, creando la nuova serie di Batwoman.

Invasion! (2017)

Ispirato all'evento DC Comics del 1989, Invasion! ha unito il Team Flash, il Team Arrow e gli eroi di Legends of Tomorrow portando Supergirl sulla Terra-1 per la prima volta dopo che la sua serie è passata dalla CBS alla CW. Insieme, i supereroi hanno combattuto un'invasione degli alieni Dominator, ma la parte centrale è stata anche il centesimo episodio di Arrow, che ha riportato in vita personaggi morti di quella serie come Katie Cassidy nei panni di Laurel Lance e Susanna Thompson nei panni di Moira Queen in una realtà onirica creata dagli alieni.

Duet (2017)

Duet si è svolto in un singolo episodio della terza stagione di The Flash, ma ha coinvolto anche Supergirl, Mon-El (Christopher Wood) e J'onn J'onzz (David Harewood), oltre a Victor Garber di Legends of Tomorrow e John Barrowman di Arrow. Dopo che un alieno chiamato Music Meister (Darren Criss) lascia Supergirl in coma, fugge sulla Terra-1 e fa lo stesso con Flash, intrappolando sia Barry Allen che Kara Danvers in una realtà onirica che ha le regole di un musical gangster del 1930. Duet sfrutta deliziosamente il fatto che Melissa Benoist e Grant Gustin siano ex membri del cast di Glee, ma mostra anche i talenti musicali degli attori dell'Arrowverse che sono apparsi a Broadway, come Carlos Valdes, Jesse L. Martin, Jeremy Jordan, così come Garber e Barrowman.

World's Finest (2016)

La prima stagione di Supergirl era originariamente su CBS, quindi Flash che si è unito a lei sulla Terra-38 per un episodio è stato il primo crossover a doppia rete nell'Arrowverse che ha anche stabilito la Girl of Steel come parte del Multiverso di The CW. Fondamentalmente, World's Finest è un team-up di supereroi immensamente divertente che ha mostrato l'interazione vincente tra Melissa Benoist e Grant Gustin. Quando Flash è saltato accidentalmente sulla Terra-38, incontra Kara Zor-El e i suoi compagni di lavoro CatCo, tra cui un geloso James Olsen (Mehcad Brooks), Winn Schott (Jeremy Jordan) e Cat Grant (Calista Flockhart). Anche i nemici di Supergirl Silver Banshee (Italia Ricci) e Live Wire (Brit Morgan) hanno collaborato per affrontare la Ragazza d'Acciaio e lo Scarlet Speedster.

Crisis On Earth-X (2017)

In tutte e quattro le serie, Crisis On Earth-X è lo standard per eccellenza dei crossover dell'Arrowverse, reso ancora più impressionante dal fatto che è andato in onda nello stesso momento in cui Justice League era nelle sale e l'evento di The CW è stato, di gran lunga, migliore e più soddisfacente avventura di squadra della DC Comics. Quando tutti i supereroi si sono riuniti a Central City per il matrimonio di Barry e Iris, vengono attaccati dai loro doppelganger nazisti di Earth-X guidati da Dark Arrow (Stephen Amell), Overgirl (Melissa Benoist) e Reverse-Flash (Tom Cavanaugh ). I cattivi nazisti tentano di rapire Supergirl e rubarle il cuore per sostituirlo alla morente Overgirl e questo fa sì che i supereroi rimangano intrappolati nel brutale mondo di Earth-X e debbano combattere per tornare a casa.

Crisis On Infinite Earths (2019/2020)

Crisis On Infinite Earths è un trionfo totale. Avvenuta durante le cinque serie dell'Arrowverse, la pura ambizione di mettere in scena il più grande crossover di sempre ha prodotto una vera epopea sotto ogni aspetto. Crisis ha destituito non solo tutti i principali eroi di Batwoman, Supergirl, Flash, Arrow e Legends of Tomorrow mentre combattevano per salvare il Multiverso dall'Anti-Monitor, ma ha anche abbagliato i fan incorporando dozzine di cameo da tutta la DC Comics TV e film. Da Clark Kent (Tom Welling) di Smallville, a Lucifer Morningstar (Tom Ellis), al Superman di Brandon Routh, al più grande shock di tutti: Ezra Miller appare accanto allo Scarlet Speedster di Grant Gustin in modo che l'Arrowverse e il DCEU si siano riconosciuti a vicenda per la prima volta. Con Oliver Queen trasformato nello Spettro, l'eroe che ha iniziato tutto ha riavviato opportunamente il Multiverso in modo che tutti i suoi super amici ora condividano lo stesso mondo, Earth Prime.

