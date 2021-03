Arrowverse, ecco perché quest'anno non ci sarà alcun crossover

L'universo dei supereroi dell'Arrowverse è la forza dominante del network The CW e quando si uniscono tramite i vari crossover mostrano tutti i loro muscoli. Purtroppo, però, nella stagione televisiva 2020-2021 non vedremo neanche un episodio crossover, ecco per quale motivo.

Il piano iniziale prevedeva un crossover multi-show per un evento considerevolmente più piccolo del crossover in cinque parti "Crisis On Infinite Earths" che ha visto l'inserimento di Arrow alla fine aggiungendo Black Lightning all'Arrowverse. L'obiettivo era quello di un doppio gioco tra Batwoman nella sua seconda stagione e Superman e Lois nella sua prima stagione, con i personaggi che arrivavano dalle altre serie dell'Arrowverse senza che quelle serie stesse avessero mai avuto degli episodi crossover.

Purtroppo, però, la cancellazione del crossover della stagione 2020-2021 segue a ruota i ritardi produttivi di tutte le serie dell'Arrowverse e la ragione principale è proprio la pandemia di COVID-19. Anche un crossover su scala così ridotta rispetto all'evento "Crisis" dello scorso anno non è sicuro secondo i protocolli pandemici. La showrunner di Batwoman Caroline Dries ha spiegato tutte le ragioni:

"Non siamo davvero in grado di produrre questi episodi perché non possiamo far incontrare i vari cast a causa della paura di essere esposti al COVID-19. Ci sono anche ampie possibilità che Supergirl non finisca quest'anno".

Insomma, il COVID-19 è il motivo centrale per cui non vedremo un episodio crossover dell'Arrowverse quest'anno e dobbiamo anche sperare che le brutte notizie non vadano oltre intaccando anche la produzione di serie già in corso o in arrivo.

