Arrowverse: quali personaggi potrebbero tornare nel 2021?

Nei prossimi due anni l'Arrowverse dovrà fare i conti con moltissimi cambiamenti. Kate Kane ha ceduto il posto a Ryan Wilder in Batwoman, Supergirl presto giungerà al termine così come Black Lightning, mentre ci sarà il debutto di Superman e Lois.

L'universo in continua evoluzione della famiglia interconnessa di spettacoli DC di The CW ci ha dato molti fantastici personaggi secondari che se ne sono andati per un motivo o per un altro. La pandemia ci sta dando una stagione che sarà probabilmente più autonoma e con archi narrativi più brevi, così da preservare lo show in caso di stop dovuti al Covid e sembra improbabile che molti di questi potranno quindi ritornare. Ma come si dice, sognare non costa nulla. Dunque scopriamo chi prima o poi potrebbe far ritorno nell'Arrowverse.

In molti vorrebbero ad esempio rivedere Ray, che pare sia esistito su Earth-Prime da sempre e che sembra non essere più legato a Earth-X. Ora che non solo è vivo, ma ha una storia personale completamente diversa, sarebbe divertente rincontrarlo. Un altro personaggio molto amato è stato Bill Henderson, ma essendo ormai morto, il suo ritorno sembra piuttosto improbabile. Un personaggio di cui non si è saputo più nulla è Helena Bertinelli, la Cacciatrice è improvvisamente svanita in Arrow e di lei non se ne è saputo più nulla. Curtis Holt è diventato un eroe durante il suo periodo in Arrow, e ha dovuto affrontare molte difficoltà. Il suo finale sembra essere piuttosto aperto e in molti sperano in un suo ritorno. Potremmo poi rivedere in qualche modo anche Hawkman e Hawkwoman. Voi invece chi vorreste rivedere nell'Arrowverse? Fatecelo sapere nei commenti.